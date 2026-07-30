Gwalior news: रिटर्न दाखिल करने के बाद रिफंड चाहिए तो तुरंत करें ई-वेरिफिकेशन, ये है तरीका

Income Tax Return: आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम घड़ियां चल रही है और टैक्स प्रोफेशनल्स से लेकर आम करदाता तक रिटर्न सबमिट करने की दौड़ में लगे हैं लेकिन, बड़ी संख्या में लोग यह गलती कर बैठते हैं कि पोर्टल पर आइटीआर अपलोड होते ही उनका काम खत्म हो गया। जानकारों के अनुसार, ई-वेरिफिकेशन के बिना आयकर विभाग आपके रिटर्न को वैध ही नहीं मानता। यदि तय समय सीमा (वर्तमान में 30 दिन) के भीतर सत्यापन नहीं हुआ, तो आपका रिटर्न अमान्य घोषित हो सकता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।