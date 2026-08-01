खत्म करने आए बदमाश, भनक लगते ही कई फीट नीचे कूद गई महिला, राजगढ़ में बड़ी वारदात

Rajgarh - एमपी के राजगढ़ जिले में बड़ी वारदात हुई जिससे शनिवार सुबह से ही जिलेभर में हड़कंप मचा हुआ है। यहां के खिलचीपुर में शुक्रवार देर रात लूट की सनसनीखेज घटना घटी। एक महिला को चाकू की नोक पर लूटा गया। देहात थाना क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ममता जादौन से लूट की यह वारदात हुई। उनके घर 3 नकाबपोश आ घुसे और न​कदी व जेवर के रूप में लाखों लूट ले गए। पीड़िता के मुताबिक लूटपाट के दौरान आपस में बातचीत करते बदमाशों ने कहा कि इसे खत्म कर देंगे। यह सुनकर वह घबरा उठीं और अपनी जान बचाने मौका देखकर खिड़की से कई फीट नीचे कूद गईं। प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह के राजमहल के पास यह वारदात हुई। लूट की घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। वरिष्ठ पुलिस भी मौके पर पहुंचे और तहकीकात की। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है।