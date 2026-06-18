भाजपा युवा नेता की हत्या का 24 घंटे में नर्मदापुरम पुलिस ने किया खुलासा

भाजपा युवा नेता सचिन राजपूत का शव मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात पिपरिया नर्मदापुरम स्टेट हाईवे की मुख्य सड़क से करीब एक किलोमीटर दूर रानी पिपरिया नहर की पुलिया पर मिला था। उसके सिर के दाहिने हिस्से में गोली लगने का निशान था और वहां काफी खून बिखरा था। क्योंकि सचिन भाजपा का युवा नेता था, इसे देखते हुए पुलिस अधिकारी बल सहित रात में मौके पर पहुंचे व एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल की जांच कराई। सचिन राजपूत पिपरिया रोड पर महुआ गांव के पास राजपूत ढाबा चलाता था। मृतक सचिन राजपूत सोहागपुर क्षेत्र में भाजपा का बेहद सक्रिय युवा नेता और स्थानीय विधायक विजयपाल सिंह का करीबी समर्थक था।