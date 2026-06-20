“डिप्रेशन में आ गई ऑफिसर की बेटी, कम कर दिया था खाना” इंदौर में ही थे पिता पर बचा नहीं सके

Avantika Case- री-नीट की तैयारी कर रही बड़वानी जिले के ग्राम बलवाड़ी निवासी अवंतिका मौर्य की इमारत की तीसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि नीट रद्द होने के बाद से तनाव में थी। गुरुवार रात अवंतिका गिर गई थी। शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस आत्महत्या और दुर्घटनावश गिरने के बिंदु पर जांच कर रही है। 21 साल की अवंतिका के मेडिकल ऑफिसर पिता इंदौर में फ़्लैट में ही अंदर थे। बाहर बेटी के साथ जानलेवा घटनाक्रम घट गया। पिता ने कहा कि बेटी कुछ दिनों से डिप्रेशन में थी, उसने खाना भी कम कर दिया था। एमपी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी Jitu Patwari ने अवंतिका के पिता से बात की। बाद में उन्होंने इसके लिए नीट परीक्षा निरस्त करने को दोषी बताया।