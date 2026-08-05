Indore news: ‘बेडरोल’ को लेकर रेलवे का नया आदेश जारी, RAC यात्रियों को होगा बड़ा फायदा

बोर्ड ने मामले की समीक्षा करने के बाद नियमों में बदलाव का फैसला लिया है। नए निर्देशों के अनुसार अब एसी फस्र्ट, एसी-2, एसी-3 और अन्य एसी स्लीपर श्रेणियों में आरएसी टिकट पर यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को भी नियमित यात्रियों की तरह बेडरोल उपलब्ध कराया जाएगा। इससे यात्रा के दौरान उन्हें पहले जैसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के आदेश रतलाम मंडल के माध्यम से इंदौर सहित संबंधित स्टेशनों और ट्रेनों तक पहुंच चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि नए नियम का पालन तत्काल प्रभाव से कराया जाएगा और ट्रेन स्टाफ को भी आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं।