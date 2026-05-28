पन्ना में बहादुर बेटी ने तीन भालुओं से लड़कर बचाई मां की जान

Brave Girl Saves Mother Bear Attack: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में एक बहादुर बेटी ने अपनी जान की बाजी लगाकर मां की जिंदगी बचा ली। मां को बचाने के लिए बेटी ने तीन भालुओं से संघर्ष किया और घायल होने के बाद भी मां को बचाने के लिए लड़ती रही। भालुओं के हमले में मां-बेटी गंभीर रुप से घायल हुई हैं। जिन्हें परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना पन्ना जिले के उत्तर वन मंडल के देवेन्द्र नगर रेंज में आने वाले डूंगरा पहाड़ के जंगल की है।