एमपी के 8 गांवों में हुआ कमाल, किसानों के खातों में सरकार ने डाले 1 अरब 91 करोड़ रुपए

Panna- एमपी के पन्ना जिले में निर्माणाधीन मझगांय एवं रूंज मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कारण कुछ गांवों के लोगों को भरपूर मुआवजा मिला। इनमें से ज्यादातर किसान हैं। सरकार ने उनके खातों में 1 अरब 91 करोड़ रुपए से अधिक राशि डाली। मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित गांवों के किसानों व अन्य ग्रामीणों को यह लाभ मिला। रुंज मध्यम सिंचाई परियोजना के प्रभावितों को भी सरकार ने मुआवजा दिया है। हालांकि दोनों परियोजनायों से प्रभावितों के कुछ मामले अनसुलझे हैं। इनके निराकरण के लिए राज्य सरकार ने पहल की है।