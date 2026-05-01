BIG NEWS: MP में कांग्रेस नेता को भेजा गया जेल, वन अमले के साथ मारपीट से जुड़ा है मामला

बताया जा रहा है कि इस मामले में पहले से ही उनके भाई लखन लाल पाण्डेय उर्फ छोटा और भतीजा सोलू पाण्डेय फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस जांच के दौरान भरत मिलन पाण्डेय की भूमिका सामने आने के बाद उन्हें भी आरोपी बनाया गया था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अजयगढ़ थाना पुलिस ने गुरुवार को जबलपुर के एक होटल में दबिश देकर भरत मिलन पाण्डेय को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें देर रात थाना अजयगढ़ लाया गया। शुक्रवार सुबह भरत मिलन पाण्डेय को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया और फिर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।