MP News: दुश्मन बने सहारा, तेंदुए पर लात डालकर बैठा रहा बछड़ा, चाटकर किया दुलार

डीएफओ अनुपम शर्मा ने बताया, यह पूरी घटना रैपुरा वन परिक्षेत्र के अलौनी गेट के पास ग्राम मक्के पाला गुरु-शुक्रवार की दरम्यानी रात की है। भूख और प्यास से भटकता हुआ तेंदुआ देर रात मक्के पाला पहुंचा। जहां उसे एक बछड़ा दिख गया। तेंदुएं ने बछड़े पर हमले का प्रयास किया तो वह जान बचाकर भागने लगा। तभी बछड़ा गांव के अंदर बिना मुंडेर के कुएं में जा गिरा, पीछे आ रहा तेंदुआ भी कुएं में गिर गया। शुक्रवार सुबह 11 बजे कुछ ग्रामीणों को कुएं के अंदर से आवाज आई तो उन्होने अंदर झांका। मामले की सूचना वन विभाग को दी इसके बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू कर दोनों को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला।