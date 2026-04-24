MP News: ‘आई एम सॉरी, लव यू पापा- मम्मी’, नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने दी जान

परीक्षा में अंक कम आएं या ज्यादा, बच्चों का चयन नीट, जेईई और एआईईईई में हो या न हो लेकिन आपको, हमें और तमाम अभिभावकों को बच्चों को समझने की जरूरत है। हो सकता है आपका दिया हुआ अत्यधिक तनाव वे झेल नहीं पा रहे हों? हो सकता है आपका डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का सपना उन पर बोझिल हो रहा हो, क्यों न उन्हें समझा जाए और उनकी इच्छा जानी जाए। कई बार बच्चे दबाव में आकर इन कोर्स को लेकर सहमित जता देते हैं और फिर स्कूल, कोचिंग और परिजन के दबाव में पिसते रहते हैं। तो यह समय है बच्चों की काउंसलिंग का, उन्हें समझने का, ताकि किसी के घर के चिराग को बुझने से बचाया जा सके। पत्रिका अपील करता है ऐसे तमाम अभिभावकों, शिक्षकों और कोचिंग संचालकों से कि बच्चे के मन को जानिए, पहचानिए, दबाव मत बनाइए।