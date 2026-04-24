MP में चाय बनाने के लिए लाइटर जलाते ही हुआ जोरदार धमाका, जिंदा जल गए बुजुर्ग

मामला शुक्रवार की सवेरे-सवेरे शहर के शिवधाम कॉलोनी निवासी सेवानिवृत्त इंजीनियर सुरेंद्र सिंह भल्ला संभवतः रात में गैस बंद करना भूल गए थे। पूरी रात रसोई में गैस का रिसाव होता रहा। सुबह करीब 5 बजे चाय बनाने के लिए रसोई में पहुंचे। गैसजलाने के लिए जैसे ही उन्होंने लाइटर जलाया, पूरे घर में तेज धमाके के साथ आग लग गई। धमाका इतना तेज था कि घर की दीवारें और दरवाजे तक टूट गए। आग की लपटों ने बुजुर्ग सुरेंद्र को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी त्वचा तक निकल गई। धमाके की आवाज से आसपास के घर वाले दहक उठे और तुरंत बाहर की तरफ भागे।