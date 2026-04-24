MP में दो भीषण बस हादसों में तीन की मौत, 40 से ज्यादा घायल, दर्जनों गंभीर रेफर

MP Bus Accident: पहला हादसा रात करीब 4 बजे करनवास के पास हुआ। जहां इंदौर से ग्वालियर जा रही एक तेज रफ्तार स्लीपर बस सड़क किनारे खड़े पंक्चर ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं ट्रक भी पलट गया। हादसे में बस के कैबिन में बैठे कंडक्टर कल्लू उर्फ परमानंद (33) निवासी बिजलीपुरा, थाना तुर्सादा, जिला दतिया की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं करीब 28 यात्री घायल हो गए, जिन्हें तत्काल एंबुलेंस और पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से प्राथमिक उपचार के बाद 5 से अधिक गंभीर घायलों को रेफर कर दिया गया।