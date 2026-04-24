एमपी में वारंट लेकर आए पुलिसकर्मी पर टूट पड़े पति-पत्नी, वर्दी फाड़ी और मोबाइल तोड़ा

भोजपुर थाने के प्रधान आरक्षक मांगीलाल लोधा शुक्रवार दोपहर एक साधारण मारपीट के मामले में कोर्ट नोटिस तामील कराने दंड गांव पहुंचे थे। वे अकेले ही संबंधित वारंटी रामबिलास पिता प्रभुलाल तंवर के घर गए थे। जब वो रामबिलास के घर पहुंचे और उन्होंने आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज मांगे और हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो उसे घर के अंदर आने के लिए कहा गया। वो घर के अंदर पहुंचा और खाट पर बैठ गया, इसके बाद अचानक से स्थित बदल गई। वो कुछ कहते इससे पहले दंपती धमकाते हुए कहने लगे आप क्यों आए हो, हमने नहीं करना हस्ताक्षर। आरोपी रामबिलास की पत्नी मेवाबाई आई और झूमाझटकी करते हुए उनकी वर्दी फाड़ दी। इसी दौरान रामबिलास तंवर तलवार लेकर आया और डराने-धमकाने लगा। आरोपियों ने उनके पास से रखे कोर्ट के समन, वारंट इत्यादि लेकर फाड़ दिए। इसके बाद महिला ने लाठी और उसके पति ने लात-घूंसों से मारपीट की और मोबाइल भी छीन लिया।