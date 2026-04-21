21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

एमपी में पिस्टल अड़ाकर प्रॉपर्टी कारोबारी से ओरल सेक्स, लाखों रुपये के चेक साइन कराए

MP News: कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक और प्रॉपर्टी कारोबारी का आरोप- कमरे में बंधक बनाया, 10-10 लाख के तीन चेक साइन कराए और पिस्टल अड़ाकर ओरल सेक्स कर बनाया वीडियो।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Apr 21, 2026

gwalior

Property Dealer Forced to Perform Oral Sex and Sign Checks Worth Lakhs of Rupees (deno pic)

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में बेखौफ बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शहर के एक प्रॉपर्टी कारोबारी और कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि गुंडों ने उसे बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की और लाखों रूपये के तीन चेक साइन करवाने के साथ ही उसके साथ ओरल सेक्स किया। इतना ही नहीं आरोपियों ने उसका इस दौरान वीडियो भी बनाया। कारोबारी का ये भी आरोप है कि गुंडों ने अपने दुश्मन को गालियां दिलवाकर उसके ही मोबाइल से वीडियो बनाया और दुश्मनों को भेजा है।

लेन-देन की बातचीत करने के बहाने बुलाया

घटना 15 अप्रैल की बताई गई है, तब ग्वालियर शहर के गोला का मंदिर इलाके में रहने वाले 48 वर्षीय प्रॉपर्टी कारोबारी के साथ घटना हुई है। पीड़ित कारोबारी के मुताबिक सोनू राठौर से उसका कुछ लेन-देन चल रहा था इसी बात को ओमकार सिंह सिकरवार ने फोन कर कहा बातचीत करनी है आ जाओ। क्योंकि वो ओमकार सिंह सिकरवार को पहले से जानता है इसलिए मिलने के लिए ओमकार के पीतांबरा धर्मकांटा पहुंच गया। वहां से ओमकार और गौरी यादव उसे कार से अपने ऑफिस ले गए।

पिस्टल अड़ाकर किया ओरल सेक्स, बनाया वीडियो

पीड़ित कारोबारी के मुताबिक ऑफिस में ओमकार के कुछ और साथी पहले से मौजूद थे। वहां पहुंचते ही उसके साथ गाली गलौच की गई और मार डालने की धमकी दी गई। आरोपियों ने उससे शराब के लिए पैसे मांगे और बेटे से जबरदस्ती 1500 रुपये ले लिए। कारोबारी का आरोप है कि ओमकार ने इसी दौरान पिस्टल अड़ाकर उसके साथ ओरल सेक्स किया और गौरी यादव ने मोबाइल से वीडियो बनाया। आरोपियों ने उसे डरा धमकाकर उससे 10-10 लाख रुपये के तीन चेक भी साइन करवा लिए। आरोपियों ने उससे डराकर ये वीडियो भी बनवाया कि उसने चेक अपनी मर्जी से दिए हैं।

दुश्मन को दिलवाईं गाली, बनाया वीडियो

पीड़ित कारोबारी का आरोप है कि आरोपी ओमकार सिंह सिकरवार व उसके साथियों ने इस दौरान पिस्टल की नोंक पर डरा धमकाकर उससे दुश्मन सोनू राठौर को गालियां दिलवाईं और उसके ही मोबाइल से वीडियो बनाकर सोनू राठौर को भेज दिए। आरोपियों ने सोनू राठौर को मौके पर बुलाने का दबाव भी बनाया। करीब तीन घंटे तक पीड़ित आरोपियों के पास बंधक रहा और छूटने पर रात नौ बजे के करीब थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। सभी आरोपी अभी फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।

ये भी पढ़ें

चाय की टपरी पर लोकायुक्त की कार्रवाई, बाबू के लिए रिश्वत लेते पकड़ा गया PHE का कर्मचारी
छिंदवाड़ा
CHHINDWARA

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Apr 2026 05:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी में पिस्टल अड़ाकर प्रॉपर्टी कारोबारी से ओरल सेक्स, लाखों रुपये के चेक साइन कराए

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

तपता शहर, सन्नाटे में सड़कें: 42.5 डिग्री पर पहुंचा पारा, गर्मी हीटवेव की ओर बढ़ी

राजस्थान से आ रही गर्म हवा की वजह से बदला मौसम, इस हफ्ते झेलनी होगी भीषण गर्मी, 20 को आंधी व बारिश के आसार
ग्वालियर

खाद की बढ़ी कीमत वहन करेगी सरकार, किसानों के लिए शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान

Shivraj Singh Chouhan
ग्वालियर

MP में चलती ‘EV कार’ में लगी अचानक आग, परिवार ने कूदकर बचाई जान, VIDEO

EV Car Catches Fire While Moving on Road in gwalior mp news
ग्वालियर

MP में राजधानी एक्सप्रेस में खाना सप्लाई करने वाले वेंडर्स से मारपीट, 6 GRP आरक्षक सस्पेंड

6 GRP Constables Suspended over vendors assault case at gwalior station mp news
ग्वालियर

60 दिन के अंदर देना होगा ‘रिटायरमेंट’ का पूरा पैसा, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

High Court Major Decision
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.