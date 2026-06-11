आसमान से बरसी आग: सुबह 8 बजे से ही तपने लगीं सड़कें, दोपहर में गर्म ने झुलसाया, कल आंधी का अलर्ट

ग्वालियर. जम्मू-कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने और उत्तर प्रदेश में बने चक्रवातीय घेरे के कारण शहर एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। यूपी का यह चक्रवातीय घेरा नमी न मिलने के कारण राजस्थान की सूखी व गर्म हवाओं को अपनी ओर खींच रहा है। इसी के चलते बुधवार को सुबह 8:30 बजे से ही गर्म हवाओं का दौर शुरू हो गया, जो दोपहर होते-होते 'आग की बरसात' में बदल गया। दोपहर में शहर की सड़कें तवे जैसी तपती नजर आईं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, पारा 43.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है और शहर तेजी से 'हीटवेव' (लू) की ओर बढ़ रहा है। अंचल वासियों को इस पूरे हफ्ते इसी तरह की भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश में बुंदेलखंड के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा गर्मी रही है। मौसम विभाग ने 12 जून को भीषण गर्मी व आंधी का अलर्ट जारी किया है। ट्रिपिंग और फॉल्ट ने छुड़ाए पसीने, वोल्टेज भी हुआ डाउन