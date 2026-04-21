चाय की टपरी पर लोकायुक्त की कार्रवाई, बाबू के लिए रिश्वत लेते पकड़ा गया PHE का कर्मचारी

लोकायुक्त टीम ने फरियादी सौरभ मिश्रा की शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर फरियादी सौरभ मिश्रा को रिश्वतखोर बाबू संदेश गजभिये के पास भेजा। बाबू संदेश गजभिये ने दर्पण मिश्रा पंप अटेंडेंट पीएचई विभाग परारिया से मिलने की बात कही। जब फरियादी ने दर्पण मिश्रा से फोन पर बात की तो 14 हजार रुपये में लेन देन तय हुआ और रिश्वत की रकम देने के लिए खजरी रोड पर स्थित एक चाय की टपरी पर बुलाया। टपरी पर जैसे ही पंप अटेंडेंट दर्पण मिश्रा ने रिश्वत की रकम ली तो लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त ने इस मामले में बाबू संदेश गजभिये के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7,12,13(1)B, 13(2) के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। ट्रैप दल में टीएलओ निरीक्षक शशिकला मस्कुले, निरीक्षक जितेन्द्र यादव, उप निरीक्षक शिशिर पांडेय एवम् लोकायुक्त जबलपुर का दल शामिल रहा।