पांढुर्ना में सत्तू के पैकेट में मिले मरे हुए सांप, आंगनबाड़ी केन्द्र से बच्चे को मिला था पोषण आहार

पांढुर्ना जिले की ग्राम पंचायत काराघाट कामठी के आंगन बाड़ी केन्द्र पर 15 दिनों पहले सत्तू के पैकेट बच्चों को बांटने के लिए आए थे। पंचायत में काम करने वाले शेशराव धुर्वे की डेढ़ साल की बेटी तनुश्री भी आंगनबाड़ी में जाती है, उसे करीब 15 दिन पहले सत्तू के चार पैकेट दिए गए थे। शेशराव ने पत्रिका ने बताया कि तीन पैकेट बारी-बारी से खाए जिसमें कुछ नहीं निकला, शनिवार को चौथे पैकेट को खोलने पर पहले तो सांप के टुकड़े मिले जिसे उन्होंने कचरा समझकर फेंक दिया। लेकिन अंदर एक बड़ा सा सांप मृत मिला, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने फेंके गए कचरे को ध्यान से देखा तो उसमें भी सांप का चेहरा मिला।