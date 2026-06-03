छिंदवाड़ा में महिला पुलिसकर्मी का घर में जला हुआ शव मिला, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने निकली थी

छिंदवाड़ा में पुलिस लाइन में पदस्थ महिला प्रधान आरक्षक दीपा नेगी का शव जली हालत में देहात थाना क्षेत्र स्थित प्रियदर्शनी कॉलोनी में उनके सूने मकान में मिला है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि दीपा नेगी ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या की है। घर से आग की लपटें उठते देख पड़ोसियों ने दीपा नेगी की बेटी व मां को सूचना दी थी जो कि घटना के वक्त दूसरे घर में मौजूद थीं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची।