जिले का नाट्य दल राजनांदगांव हुआ रवाना, छत्तीसगढ़ नाट्योत्सव में होंगे शामिल

छिंदवाड़ा. राजीव भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस छिंदवाड़ा ग्रामीण भाग एक व भाग दो की आवश्यक बैठक संपन्न हुई। आयोजित बैठक में मुख्य रूप से संगठन को और अधिक मजबूत करने, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनावों की तैयारियों पर जोर दिया गया। बूथ कमेटियों व पंचायत कमेटियों के गठन को लेकर चर्चा की गई। गठित कमेटियों की कार्यप्रणाली व सक्रियता को लेकर वरिष्ठों ने जानकारी मांगी। साथ ही जहां अभी तक इन कमेटियों का गठन नहीं किया गया है वहां तत्काल प्रभाव से गठित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने कहा कि बूथ कमेटियों के गठन में औपचारिकता न निभाई जाए। पूरी गंभीरता के साथ ही गठन करें और उसकी सूचना जिला कांग्रेस कमेटी को प्राथमिकता के आधार पर समय से दें ताकि उस और कार्य किया जा सके। जहां आवश्यकता है वहां बदलाव अभी करें। उन्होंने आगे कहा कि सभी कमेटियां सक्रिय रहे। छिंदवाड़ा विधानसभा प्रभारी गोविंद राय ने कहा कि संगठन में सक्रियता बहुत आवश्यक है। पार्टी के सभी कार्यक्रमों में उपस्थिति को सुनिश्चित करें। धरना, प्रदर्शन अथवा आंदोलनों में एकजुटता दिखाई देनी चाहिए। सभी को साथ लेकर चलें तभी सफर तय होगा और हमारा लक्ष्य भी पूरा हो पाएगा। उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित पदाधिकारियों को आवश्यक बिन्दुओं से अवगत कराते हुए उनका पालन हर हाल में करने के लिए निर्देशित किए। आयोजित बैठक में समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।