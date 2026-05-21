तापमान पहुंचा 42 के पार, बढ़ गई मरीजों की संख्या, लू व हीट स्ट्रोक के मरीज ज्यादा

छिंदवाड़ा। जिले का तापमान 42 डिग्री पार होने के साथ ही लू और हीट स्ट्रोक का प्रकोप लगातार जारी है, सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक चलने वाली गर्म हवाओं के थपेड़ों ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। वर्तमान में शासकीय व प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है जिसका सबसे प्रमुख कारण गर्मी का लगातार बढऩा है, जरा सी लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है, जिसके चलते संभलकर रहने की आवश्यकता है। गर्मी बढऩे के साथ ही उल्टी दस्त के मरीज बढ़ जाते है। वर्तमान में गर्मी के कारण फूड पाइजनिंग के मामले भी सामने आ रहे है। स्वास्थ्य विभाग ने भी पिछले दिनों लू तथा हीट स्ट्रोक को लेकर चेतावनी जारी की है तथा आने वाले दिनों में मौसम के खुलने के साथ फिर तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की जाएगी।