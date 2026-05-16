अर्जुनवाड़ी रिंगरोड चौराहे पर हमेशा हादसे का खतरा, कई बार मांग के बाद नहीं हुआ सुधार, एनएचएआई बरत रहा लापरवाही

छिंदवाड़ा। शहर के बाहर बनी 65 किमी रिंगरोड पर ऐसे कई एप्रोच मार्ग है जो कि चौराहा बनते है जिन स्थानों पर भौगोलिक स्थिति इतनी खराब है कि लगातार भीषण सडक़ हादसे होते है। इमलीखेड़ा, शिकारपुर के आगे अर्जुनवाड़ी रिंगरोड चौराहा ऐसा ही एक ब्लॉक स्पॉट है जहां हमेशा एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है और जब भी सडक़ हादसा होता है तो लोगों की जान पर बन आती है। स्थानीय लोगों ने कई बार इस स्थान के सुधार की मांग की है लेकिन कोई सुधार कार्य एनएचएआई ने नहीं किया है। पूर्व में हादसों के बाद अब तक ना ही कोई सूचना पटल लगा है ना ही किसी भी तरह की चेतावनी बोर्ड वहां लगाए गए है। नागपुर की ओर से सिवनी की ओर जाने वाले रिंगरोड पर थोड़ा ढलान है वहीं शिवलालढाना से आगे बढऩे तथा सांख की ओर जाने में रिंगरोड पर थोड़ा चढाव है ऐसे में रिंग रोड पर वाहन तेज गति से निकलते है तथा दोनों ओर से आने वाले वाहन रिंगरोड पर चलने वाले वाहनों को नजर नहीं आते है।