एमपी में आग का तांडव, गांव में भड़की आग में 20 घर जलकर राख, दर्जनभर पशुओं की मौत

ये पूरा मामला सौसर इलाके के अंतर्गत आने वाले दवामी गांव का है। बताया जा रहा है कि, रविवार की सुबह गांव में भीषण आगजनी की घटना घटी। एक छोटी सी चिंगारी से भड़की आग ने देखते ही देखते करीब करीब पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण आगजनी में दर्जनों मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 20 घर जलकर खाक हो गए। घटना से पूरे गांव में अफरा-तफरी फैल गई और लोग अपने घरों से बाहर निकलकर जान बचाने में जुट गए। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की चपेट में आकर घऱों के बाहर बंधे एक दर्जन से अधिक पालतू पशुओं की जलकर मौत हो गई।