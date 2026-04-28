हज यात्रियों को नागपुर छोडकऱ आ रहा परिवार हादसे का शिकार, मां-बेटे समेत तीन की मौत

दमुआ थाना अंतर्गत रामपुर मार्ग पर ग्राम बानाबेहरा में बाइक सवार दो युवक सडक़ हादसे का शिकार हो गए। भोपाल जाने के लिए बाइक से निकले दोनों युवक बाइक फिसलने के कारण गंभीर रूप से घायल हुए थे जिन्हें उपचार के लिए दमुआ अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी प्रमोद सिरसाम ने बताया कि सोमवार 27 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 11 बजे दोनों युवक घर से भोपाल जाने के लिए बाइक से निकले थे। दमुआ थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बानाबेहरा मुख्य मार्ग पर उनकी बाइक फिसलने से दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से 108 एंबुलेंस के जरिए दोनों घायलों को दमुआ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान हेमंत (23) पिता मधु कहार निवासी भाजीपानीबडक़ुही और मुजम्मिल (21) पिता रहमत अली निवासी वार्ड नौ भाजीपानीबडक़ुही के रूप में हुई है पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसों के कारणों का पता लगा रही है।