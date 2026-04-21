छिंदवाड़ा में पकड़ाया अंतर राज्यीय वाहन चोर गिरोह, 19 बाइक बरामद, बैतूल, अमरावती, नागपुर व वर्धा से चोरी करते थे वाहन

छिंदवाड़ा. शहर में लगातार बाइक चोरी की घटना सामने आ रही थी तथा चोरों को पकडऩा कोतवाली पुलिस के लिए नाक का सवाल बना हुआ था। चोर गिरोह ने पुलिस को चुनौती देते हुए कोतवाली परिसर से वकील की बाइक चोरी कर ली थी, जिससे पुलिस की बहुत किरकिरी हुई थी। 07 अप्रेल 2026 को वकील संतकुमार पिता मथुराप्रसाद पाल निवासी थुनिया भांड जो कि शाम सात बजे कोतवाली थाना की पार्किंग में बाइक खड़ी कर थाने के अंदर गए थे, जब वह 20 मिनट बाद बाहर आए तो वाहन मौके पर नहीं था। शिकायत के बाद जांच में सीसीटीवी में दो लोग बाइक चोरी कर नागपुर मार्ग की ओर ले जाते दिखाई दिए। पुलिस ने जांच शुरू की तथा सीसीटीवी खंगाले तो संदेही का फुटेज सामने आया था, जिसकी शिनाख्त पुलिस ने सोशल मीडिया एवं जिले के थाने तथा पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के थानों से कराई थी। संदेही की पहचान ग्राम सालबड़ी थाना मोर्सी अमरावती महाराष्ट्र के शेख नसीम पिता कासिम के रूप में हुई थी। कोतवाली पुलिस ने नसीम के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह चोरी के मामले में जेल जा चुका है। वह अपने साथी संदेश धुर्वे एवं आकाश झोड़ के साथ वाहन चोरी करता है।