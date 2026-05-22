पेशा मोबिलाईजरों का प्रदर्शन : नौकरी बहाली के लिए भोपाल घेराव की चेतावनी

छिंदवाड़ा. अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में गायत्री शक्तिपीठ मधुबन कॉलोनी में वर्षभर चलने वाले गुरु गीता पाठ का वार्षिकोत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। शाम 6:30 से रात 9 बजे तक हुए कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व गायत्री मंत्र जप से हुआ। इस दौरान गुरु गीता के महत्त्व पर प्रवचन, सामूहिक पाठ और गुरुमंत्र का जप हुआ। दीप यज्ञ के माध्यम से गुरु सत्ता का आवाहन कर सभी के कल्याण की कामना की गई। गोविंद माहोरे ने गुरु गीता के महत्त्व व उपयोगिता पर विस्तार से बताया। मुख्य न्यासी अशोक माहोरे ,तहसील प्रभारी हेमंत माहोरे ने बताया कि गुरु गीता पाठ का उद्देश्य शिष्य की संजीवनी विद्या बढ़ाना, साधक को अध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाना व विश्व के कल्याण की भावना विकसित करना है। उन्होंने कहा कि गुरु गीता गुरु-शिष्य परंपरा का मूल ग्रंथ है, जिसके पाठ से जीवन में विवेक, शक्ति व शांति का संचार होता है। वार्षिकोत्सव में जिला समन्वयक अशोक कावड़े, सुखदेव बड़े, महेश माहोरे, चौरसिया, महिला व युवा मंडल सहित नगर के गणमान्य नागरिकों तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। उपस्थित साधकों ने गुरु गीता का सामूहिक पाठ कर गुरु सत्ता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि गायत्री शक्तिपीठ मधुबन कॉलोनी में पूरे वर्ष प्रत्येक गुरुवार को शाम गुरु गीता पाठ अनवरत चलता है। इसी श्रृंखला में प्रतिवर्ष यह वार्षिक उत्सव आयोजित कर गुरु तत्व के प्रति निष्ठा का संकल्प दोहराया जाता है।