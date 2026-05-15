पाक्सो एक्ट का ज्ञान हर छात्र को होना जरूरी

छिंदवाड़ा। बालकों के बढ़ रहे अपराधों इन विषयों की जानकारी देने के लिए सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य पर जागरूकता कार्यक्रम सोनी कम्प्यूटर एजुकेशन गुलाबरा में हुआ। इस अवसर पर न्यायाधीश एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश सिंह ने छात्रों को बताया की पाक्सो एक्ट की जानकारी के अभाव में ही दिनों दिन अपराध बढ रहे है, बढ़ते अपराधों को रोका तो नही जा सकता पर इसे न्यूनतम जागरूकता से किया जा सकता है। इसलिए हर छात्र को पाक्सो एक्ट का ज्ञान जरूरी है, तभी हम सुरक्षित बच पायेंगे। सदस्य श्यामल राव ने बताया की प्रदेश बे नाबालिग गुमशुदगी बालिका की स्थिति ओर बढ़ते हुए अपराध से अवगत कराया। किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार के होने वाले शोषण के लिए निशुल्क टोलफ्री नंबर पुलिस डायल 112, महिला हेल्पलाइन 1090 राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन नंबर 14490 पर कॉल करने की जानकारी दी। विधिक सहायता अधिकारी विजय खोब्रागडे ने विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए विधि शब्द को परिभाषित किया। इस मौके पर सोनी कम्प्यूटर के डायरेक्टर मनोज सोनी सहित अन्य टीचर्स एवं स्टाफ उपस्थित रहा।