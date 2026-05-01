दीनदयाल रसोई में इनरव्हील क्लब ने लगाया वाटर कूलर

छिंदवाड़ा धर्म, समाज और संस्कृति से बच्चों को जोड़ने के लिए संस्कार शिविर सशक्त माध्यम हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश का यह समय अपनी प्रतिभा को निखारने में व्यतीत करें, मोबाइल को माध्यम बनाना आवश्यक नहीं। शिविर से प्राप्त शिक्षा संपूर्ण जीवन में काम आएगी। यह बात डॉ. आरती बहिन ने बाल संस्कार शिविर के शुभारंभ अवसर पर कही।

तारण तरण दिगम्बर जैन समाज और नवयुवक मंडल के तत्वावधान में तारण भवन छोटी बाजार में शुक्रवार सुबह से सात दिवसीय बाल संस्कार शिविर शुरू हुआ। यह शिविर का २३वां वर्ष है, जिसमें नर्सरी से लेकर प्रौढ़ वर्ग तक की कक्षाएं लग रही हैं। १ से ७ मई तक चलने वाले इस शिविर में जैन धर्म के अलावा नैतिक शिक्षा और अनेक गतिविधियां सिखाई जा रही हैं।

शिविर को पंडित प्रदीप शास्त्री दमोह, पंडित सचिन शास्त्री भोपाल, पंडित मनीष शास्त्री नागपुर, पंडित आदित्य शास्त्री कुटेरा, पंडित प्रखर शास्त्री और पंडित दिवस शास्त्री छिंदवाड़ा का मार्गदर्शन मिल रहा है। प्रतिदिन सुबह ७ बजे योग, ध्यान, जुम्बा के बाद ८ से १० बजे तक शिक्षण कक्षाएं होती हैं। शाम को भजन-भक्ति और साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शुभारंभ पर बच्चों ने मंदिर विधि का आयोजन कर देव-शास्त्र-गुरु की सामूहिक आराधना की।