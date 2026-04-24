केंद्र क्रमांक को लेकर गूगल लोकेशन में त्रुटि, सही पता जारी

छिंदवाड़ा. राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के अंतर्गत जिला मुख्यालय में निर्धारित परीक्षा केंद्र क्रमांक 10/4 शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कैलाशनगर की गूगल लोकेशन त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रही है। कार्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या उमावि कैलाशनगर ने बताया कि इस परीक्षा केंद्र की लोकेशन गूगल मैप पर इमलीखेड़ा क्षेत्र की ओर प्रदर्शित हो रही है, जबकि वास्तविक परीक्षा केंद्र चार फाटक, नरसिंहपुर रोड स्थित बालाजी प्लाजा के सामने, कैलाशनगर में स्थित है। संस्था ने गूगल प्लेटफॉर्म पर लोकेशन संशोधित करने की कार्रवाई कर दी है, लेकिन अभी तक अद्यतन परिलक्षित नहीं हुआ है। ऐसे में परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु परीक्षा केंद्र का सही पता प्रसारित किया जा रहा है। परीक्षार्थियों से अपेक्षा की गई है कि वे परीक्षा दिवस पर किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए केंद्र के सही पते की पूर्व जानकारी सुनिश्चित कर लें। बता दें कि जिले के विभिन्न परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा का आयोजन 26 अप्रेल को दो सत्र में किया जाएगा। परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नई तकनीक आधारित नवीन त्रि-स्तरीय जांच प्रक्रिया लागू की गई है।



