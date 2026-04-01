MP में EOW की बड़ी कार्रवाई, रिटायर्ड PWD अधिकारी के पास मिली जमीन-जेवर-नगदी सहित करोड़ों की संपत्ति

छापेमारी कार्रवाई के ईओडब्ल्यू दवारा तीन अलग टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों ने एक साथ परासिया रोड स्थित नागवंशी के घर के साथ एक आटा मिल पर भी छापेमारी की। सुबह शुरू हुई करवाई काफी देर तक चली। जांच में रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी अधिकारी के पास चौकाने वाली संपत्ति मिली। नागवंशी के आवास पर करीब 91 ,500 रुपए कैश, 24 लाख रुपए के घरेलु सामान, 20 लाख के मूल्य वाली 20 बीमा पॉलिसियों में निवेश, 9 लाख रुपए की कीमत के 187 ग्राम सोने के जेवर और 1 किलो चांदी जिनकी कीमत 1 लाख 50 हजार है, उन्हें बरामद किया गया है। इसके अलावा करीब 13 लाख रुपए की कीमत वाली एक दुकान भी मिली है। इसके साथ कुल 20 लाख की कीमत वाली 3 फोर व्हीलर, करीब 2 लाख की कीमत वाली 3 टू व्हीलर भी बरामद की गई है।