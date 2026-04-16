ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लाखों रेल यात्रियों को दी बड़ी खुशखबरी, अब दिन में दो बार चलेगी ये ट्रेन

mp news: मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी खुशखबरी दी है। बीना-गुना-रुठियाई पर सफर करने वाले हजारों यात्रियों के लिए यह बड़ी राहत देने वाली खबर भी। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन संख्या 61611/61612 बीना-रुठियाई-बीना मेमू ट्रेन (Bina-Ruthiyai-Bina MEMU train) के फेरे बढ़ाकर दिन में दो बार करने की स्वीकृति दे दी है। इससे शाम और रात के समय ट्रेनों के लंबे इंतजार से यात्रियों को अब मुक्ति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस ट्रेन के फेरे बढ़ाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैषणव (Ashwini Vaishnaw) से मांग की थी, जिसकी स्वीकृति मिलने की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की है।