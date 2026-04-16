कांच की बोतल से काटा गला, एक दिन पहले अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ था युवक, मची सनसनी

MP news: मध्य प्रदेश के नीमच जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना से सनसनी मच गई। शहर के सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्वालटोली इलाके में शुक्रवार सुबह एक 30 साल के युवक ने अज्ञात कारणों के चलते कांच की बोतल फोड़कर अपना ही गला काट लिया। इस दर्दनाक घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह आत्महत्या का मामला नजर आ रहा है। मृतक का नाम पंकज जायसवाल पिता मदनलाल जायसवाल, निवासी ग्वालटोली बताया जा रहा है। हादसे से मृतक के घर में मातम का माहौल है।