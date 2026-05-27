नीमच जिले में उपलब्धि के फिर गाड़े झंडे, किया कुछ ऐसा…

‘जीवन के पहले छह वर्षों में मस्तिष्क का अधिकतम विकास’

कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अमन वैष्णव की सतत् निगरानी में जिले में यह पखवाड़ा आयोजित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग अंकिता पंड्या ने बताया कि इस वर्ष पोषण पखवाड़े की मुख्य थी ‘जीवन के पहले छह वर्षों में मस्तिष्क का अधिकतम विकास’ निर्धारित थी। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार, मानव मस्तिष्क का लगभग 85 प्रतिशत विकास जन्म से 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवारों और समुदाय को उन व्यवहारों के प्रति जागरूक किया गया, जो बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक हो।