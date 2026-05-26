भ्रष्टाचार से तंग आ कांग्रेस नेता ने भारतीय नागरिकता छोडऩे का बनाया मानस

भ्रष्टाचार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन

कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता पंकज तिवारी ने भ्रष्टाचार के विरोध में अनोखा प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक रूप से अपना ‘नागरिकता हस्तांतरण एवं त्यागपत्र’ आवेदन कलेक्टर के नाम सौंपा। इस घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। कांग्रेस से जुड़े पंकज तिवारी ने अपने आवेदन में आरोप लगाया कि जनपद पंचायत जावद अध्यक्ष गोपाल चारण लोकायुक्त कार्रवाई में रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद अब तक पद पर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद भी संबंधित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होना शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। तिवारी ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया कि थड़ोद पंचायत में सरपंच एवं सचिव पर सरकारी राशि के गबन और आर्थिक अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे, लेकिन इसके बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि पंचायत अधिनियम की धारा 40 के तहत संबंधित जनप्रतिनिधियों को तत्काल पद से हटाकर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी।