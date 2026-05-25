मात्र 500 मीटर की दूरी पर 3 रुपए तक सस्ता है पेट्रोल-डीजल

सीमावर्ती राजस्थान में तीन रुपए सस्ता है ईंधन

पेट्रोल-डीजल की इस बढ़ोतरी के बाद मध्यप्रदेश और उसके पड़ोसी राज्य राजस्थान में ईधन की कीमतों का एक बड़ा अंतर सामने आया है। चौकाने वाली बात यह है कि लगातार दामों में बढ़ोतरी के बावजूद राजस्थान में ईंधन सस्ता बिक रहा है। राजस्थान में ईंधन पर प्रति लीटर तीन रुपए के अंतर का सीधा असर मध्यप्रदेश के सीमावर्ती पेट्रोल पंपों की बिक्री पर पड़ रहा है। राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। यदि वैट कम किया जाता है, तो राज्य के भीतर ईंधन की बिक्री में वृद्धि संभावित है। पेट्रोल पम्प संचालक स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ट्रेवल्स संचालक और भारी लोडिंग वाहन चालक समीपवर्ती राजस्थान के पेट्रोल पम्पों से बल्क मात्रा में डीजल भरवा रहे हैं। इसका नीमच जिले के सीमावर्ती पेट्रोल पम्प के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिला मुख्यालय के बघाना क्षेत्र से कुछ मिनट की दूरी पर राजस्थान में पेट्रोल पम्प है। मध्यप्रदेश-राजस्थान की सीमा पर नयागांव की सीमा से कई पेट्रोल पम्प राजस्थान के लगे हैं। इसी प्रकार सिंगोली क्षेत्र में भी राजस्थान सीमा में पेट्रोल पम्प संचालित हैं। वहां से बड़ी संख्या में मध्यप्रदेश के लोग ईंधन भरवा रहे हैं।