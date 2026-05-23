इस योजना से ग्रामीणों को मिल रहा रोजगार का संबल

नीमच जिले में 2350 मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य

नीमच जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य चीताखेड़ा समिति के माध्यम से संचालित किया जाता है। इस वर्ष समिति द्वारा नीमच एवं मनासा रेंज से 2350 मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तेंदूपत्ता संग्रहण में 100 पत्तों की एक गड्डी का भुगतान 400 रुपए निर्धारित किया गया है। शासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक ग्रामीण इस योजना से जुड़ें और रोजगार के साथ साथ आर्थिक लाभ प्राप्त करें। वन विभाग का मानना है कि यह योजना न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि वन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगी।