23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नीमच

इस योजना से ग्रामीणों को मिल रहा रोजगार का संबल

महिलाओं और श्रमिक परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ, मुख्यमंत्री तेंदूपत्ता संग्राहक कल्याण सहायता योजना का मनासा वन क्षेत्र में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य का शुभारंभ, तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य गरीब, श्रमिक और वनोपज पर निर्भर परिवारों के लिए आय का एक मजबूत माध्यम

2 min read
Google source verification

नीमच

image

Mukesh Sharaiya

May 23, 2026

Neemuch News Tendu Leaf Scheme

महिलाओं और श्रमिक परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ, मुख्यमंत्री तेंदूपत्ता संग्राहक कल्याण सहायता योजना का मनासा वन क्षेत्र में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य का शुभारंभ,

नीमच/मनासा. वन क्षेत्र में मुख्यमंत्री तेंदूपत्ता संग्राहक कल्याण सहायता योजना के अंतर्गत वन विभाग की चीताखेड़ा समिति के माध्यम से तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया है।

इस योजना को ग्रामीण अंचलों में आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। वन विभाग मनासा के एसडीओ दशरथ अखंड ने जानकारी देते हुए बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य गरीब, श्रमिक और वनोपज पर निर्भर परिवारों के लिए आय का एक मजबूत माध्यम है।

‘हर हाथ को काम’
शासन का उद्देश्य उपलब्ध कराना ‘हर हाथ को काम’ तथा ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। उन्होंने क्षेत्र के अधिक से अधिक ग्रामीणों से इस कार्य में भागीदारी कर रोजगार सुनिश्चित करने की अपील की।

महिलाओं के खातों में पहुंचेगा सीधा लाभ.
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों को पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। योजना के अंतर्गत संग्राहकों को मिलने वाली मजदूरी और बोनस राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगने के साथ ही श्रमिकों को उनकी मेहनत का पूरा पारिश्रमिक मिल सकेगा। एसडीओ दशरथ अखंड ने बताया कि कार्य में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वन विभाग द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि प्रत्येक संग्राहक को उसकी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

बढ़ा पारिश्रमिक, बोनस और आवश्यक सुविधाएं
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में पारिश्रमिक दर बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। इसके अलावा समय समय पर बोनस राशि भी वितरित की जाती है। संग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा जूते, चप्पल, पानी की कुप्पी तथा महिलाओं को साडिय़ां भी उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे जंगलों में कार्य करते समय उन्हें धूप और कांटों से सुरक्षा मिल सके।

नीमच जिले में 2350 मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य
नीमच जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य चीताखेड़ा समिति के माध्यम से संचालित किया जाता है। इस वर्ष समिति द्वारा नीमच एवं मनासा रेंज से 2350 मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तेंदूपत्ता संग्रहण में 100 पत्तों की एक गड्डी का भुगतान 400 रुपए निर्धारित किया गया है। शासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक ग्रामीण इस योजना से जुड़ें और रोजगार के साथ साथ आर्थिक लाभ प्राप्त करें। वन विभाग का मानना है कि यह योजना न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि वन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

ये भी पढ़ें

नीमच में नशे के रूप में दुरुपयोग होने वाली दवाओं पर प्रशासन का शिकंजा
नीमच
MEDICAL STORE

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 May 2026 02:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / इस योजना से ग्रामीणों को मिल रहा रोजगार का संबल

बड़ी खबरें

View All

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

तीन दिन से खुला पड़ा गहरा गड्ढा, बन रहा हादसों की वजह

Neemuch Breaking News
नीमच

नीमच में 2 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, अनियमितता पर दुकानें सील, एनआरएक्स दवाओं का रिकॉर्ड नहीं मिलने पर की गई कार्रवाई

MEDICAL STORE
नीमच

रतन स्वीट्स एंड बेकरी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

Expired and substandard food items news
नीमच

महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता बरतने, आमजन से सद्व्यवहार के निर्देश

neemuch latest news
नीमच

नीमच में दो केंद्रों पर होगी परीक्षा, सीसीटीवी से रखेंगे नजर, इंतजाम पुख्ता

NEET एग्जाम को लेकर गाइडलाइन जारी (photo source- Patrika)
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.