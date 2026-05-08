पद ग्रहण करते ही नीमच एसपी राजेश व्यास का एक्शन: अपराध पर जीरो टॉलरेंस के निर्देश

नीमच एसपी राजेश व्यास ने सांप्रदायिक घटनाओं की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारियों को शीघ्र देने, एमएलसी एवं पीएम रिपोर्ट को पोर्टल के माध्यम से भेजने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को भी कहा गया। राजेश व्यास ने सोशल मीडिया पर सतत निगरानी, ई-साक्ष्य आधारित विवेचना को मजबूत बनाने तथा साइबर अपराध एवं महिला अपराधों के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जावद रोहित राठौर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनासा निकिता सिंह, रक्षित निरीक्षक विक्रम सिंह भदौरिया, प्रभारी पुलिस कंट्रोल रूम नीमच शिव रघुवंशी सहित जिले के समस्त थाना व चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।