नीट परीक्षा 3 मई को : भविष्य के डॉक्टरों पर सीसीटीवी से रखेंगे नजर

प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए एक कुर्सी-टेबल की व्यवस्था रहेगी। एक टेबल पर एक ही परीक्षार्थी बैठकर परीक्षा देगा। इसको लेकर कलेक्टर ने विशेष हिदायत दी है। केंद्रों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, लाइव सीसीटीवी निगरानी एवं एचएचएमडी के माध्यम से तलाशी की व्यवस्था की गई है। थ्री-लेयर सुरक्षा लागू रहेगी। गुरुवार को कलेक्टर ने जाजू कॉलेज परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक कक्ष में अतिरिक्त ट्यूब लाइट लगवाकर प्रकाश व्यवस्था और बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने दोनों परीक्षा केंद्रों पर एक एक कक्ष में जाकर बैठक व्यवस्था का भी अवलोकन किया। जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से समय पर केंद्र पहुंचने तथा परीक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। निरीक्षण के दौरान एडीएम बीएस कलेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिसोदिया, डिप्टी कलेक्टर चंद्रसिंह धार्वे सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।