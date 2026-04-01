नीमच में लाचार पत्नी को भीषण गर्मी में छत पर तड़पने छोड़ा, सात फेरों के वचन भूला पति

धूप में तड़प रही महिला का मामला उस वक्त संज्ञान में आया जब इलाके में ही रहने वाले किसी व्यक्ति ने छत पर दिन काट रही लाचार महिला का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होते ही अधिकारियों तक पहुंचा और उन्होंने मामले पर संज्ञान लिया। सिटी पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग और सामाजिक कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और महिला का रेस्क्यू कर उसे अस्पताल पहुंचाया। जब रेस्क्यू टीम छत पर पहुंची तो महिला की हालत देख उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। पड़ोसियों ने बताया कि सीमा पहले बेहद व्यवहारिक, सुंदर और सुशील महिला थी। पिछले तीन से चार वर्षों से वह आसपास के लोगों को दिखाई नहीं दी। किसी को अंदेशा नहीं था कि वह इतनी भयावह स्थिति में जीवन गुजार रही है।