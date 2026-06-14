नीमच में मालवा की वैष्णोदेवी भादवामाता में भक्तों के संकट हरने युद्ध स्तर पर कार्य

दरोगा और प्रबंधक पर करें कार्रवाई

कलेक्टर ने भादवामाता में पाथ वे निर्माण कार्य, नाला निर्माण कार्य का निरीक्षण कर कार्य तेजी से पूरा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने नाला निर्माण कार्य के साथ नाले को ढकने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने भादवामाता में स्थिति सभी सुविधा घर एवं स्नानागार का जीर्णोद्वार रेनोवेशन कार्य का तत्काल प्रारंभ कर पूर्ण करवाने के निर्देश दिए, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सचिव को भादवामाता के सम्पूर्ण परिसर व ग्राम पंचायत स्कूल परिसर दुकानों के परिसर और कोरीडोर, डोम आदि स्थानों पर विशेष टीम लगाकर पर्याप्त साफ सफाई करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होने साफ सफाई व्यवस्था उपयुक्त नहीं पाए जाने पर संस्थान द्वारा कार्यरत सफाई कामगारों एवं दरोगा के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा प्रबंधक व सहायक प्रबंधकों द्वारा साफ सफाई कार्य की मॉनिटरिंग में ढिलाई बरतने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस निरीक्षण दौरन एसडीएम पराग जैन, तहसीलदार मृणालिनी तोमर सहित अन्य अधिकारी संस्थान के कर्मचारी उपस्थित रहे।