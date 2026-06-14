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नीमच में मालवा की वैष्णोदेवी भादवामाता में भक्तों के संकट हरने युद्ध स्तर पर कार्य

चार करोड़ से अधिक लागत के विभिन्न पांच निर्माण कार्य प्रस्तावित, कलेक्टर ने किया भादवामाता में कार्यों का निरीक्षण, प्रगति का लिया जायजा

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नीमच

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Mukesh Sharaiya

Jun 14, 2026

Neemuch Breaking News

कलेक्टर ने किया भादवामाता में कार्यों का निरीक्षण,

नीमच. मालवा की वैष्णादेवी के नाम से विख्यात और जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक आस्था का केंद्र महामाया मां भादवामाता में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कष्ट न हो इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। भक्तों की सुविधाओं के लिए संस्थान द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्यों का कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने शनिवार को मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। वहां चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। साथ ही संबंधितों को कार्य तेजी से पूरा करवाने के निर्देश दिए।

4 करोड़ की लागत से हो रहे कार्य
भादवामाता में लेंडस्केपिंग, विद्युतीकरण, दुकानों का निर्माण, महिला सुविधा घर का निर्माण होगा। मंदिर प्रांगण एवं आस्था भवन के रिक्त परिसर में कलेक्टर ने लैडस्केपिंग कार्य के लिए 91 लाख लागत, भादवामाता में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए संस्थान की ओर से 2.20 करोड़ की लागत से व्यवसायिक दुकानों का निर्माण करवाने, भादवामाता मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरा एवं स्क्रीन की व्यवस्था करने, बस स्टैंड से मंदिर के मुख्य द्वार तक 31 लाख की लागत से 500 मीटर विद्युतीकरण कार्य एवं 27 लाख की लागत से नवीन महिला सुविधा घर एवं स्नानागार निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रस्ताव स्वीकृति की प्रत्याशा में उक्त कार्य अविलम्ब प्रारंभ करवाने के निर्देश भी दिए।

दरोगा और प्रबंधक पर करें कार्रवाई
कलेक्टर ने भादवामाता में पाथ वे निर्माण कार्य, नाला निर्माण कार्य का निरीक्षण कर कार्य तेजी से पूरा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने नाला निर्माण कार्य के साथ नाले को ढकने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने भादवामाता में स्थिति सभी सुविधा घर एवं स्नानागार का जीर्णोद्वार रेनोवेशन कार्य का तत्काल प्रारंभ कर पूर्ण करवाने के निर्देश दिए, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सचिव को भादवामाता के सम्पूर्ण परिसर व ग्राम पंचायत स्कूल परिसर दुकानों के परिसर और कोरीडोर, डोम आदि स्थानों पर विशेष टीम लगाकर पर्याप्त साफ सफाई करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होने साफ सफाई व्यवस्था उपयुक्त नहीं पाए जाने पर संस्थान द्वारा कार्यरत सफाई कामगारों एवं दरोगा के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा प्रबंधक व सहायक प्रबंधकों द्वारा साफ सफाई कार्य की मॉनिटरिंग में ढिलाई बरतने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस निरीक्षण दौरन एसडीएम पराग जैन, तहसीलदार मृणालिनी तोमर सहित अन्य अधिकारी संस्थान के कर्मचारी उपस्थित रहे।

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Published on:

14 Jun 2026 12:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / नीमच में मालवा की वैष्णोदेवी भादवामाता में भक्तों के संकट हरने युद्ध स्तर पर कार्य

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