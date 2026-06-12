नीमच सीबीएन ने नशे पर की करारी चोट

प्रतापगढ़ में 4.673 किलो अफीम जब्म

इसी दिन जिला अफीम अधिकारी नीमच तीन को प्राप्त सूचना पर एक टीम गठित की गई। सूचना थी कि चित्तौडगढ़ नंबर की मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति निम्बाहेड़ा क्षेत्र से अवैध अफीम लेकर छोटी सादड़ी क्षेत्र के तस्करों तक पहुंचाने वाला है। टीम ने ग्राम नरसाखेड़ी के निकट निम्बाहेड़ा-छोटी सादड़ी मार्ग पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका। तलाशी में पांच प्लास्टिक थैलियों में रखी कुल 4.673 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। अफीम एवं मोटरसाइकिल को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मध्य प्रदेश ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों एवं मन:प्रभावी पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग ने कहा कि ‘नशामुक्त भारत’ के लक्ष्य को साकार करने के लिए अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।