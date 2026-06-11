नीमच में स्वास्थय विभाग की कार बेकाबू होकर कुएं के किनारे पर अटकी, टला बड़ा हादसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की कार डीकेन से जावद की ओर जा रही थी। कार में विभागीय अधिकारी भी सवार थे। इसी दौरान लक्ष्मीपुरा और दड़ौली गांव के बीच अचानक वाहन का स्टीयरिंग लॉक हो गया, जिससे चालक का नियंत्रण वाहन पर नहीं रहा। कार सड़क किनारे लगे एक विद्युत खंभे से टकरा गई और अनियंत्रित होकर कुएं की ओर बढ़ गई।बताया जा रहा है कि चालक रजाक मंसूरी की सूझबूझ और किस्मत के चलते वाहन कुएं में गिरने से बाल-बाल बच गया। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन चालक और वाहन में सवार अधिकारी पूरी तरह सुरक्षित रहे। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।