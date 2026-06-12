नीमच में मिलावटखोरों पर प्रशासन की करारी चोट

देशी तडक़ा रेस्टोरेंट में मिलीं गंभीर अनियमितताएं

खाद्य सुरक्षा विभाग को सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से देशी तडक़ा रेस्टोरेंट, बरलाई रोड तलाऊ, मनासा में बासी भोजन परोसने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के बाद गुरुवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट में अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में सब्जी, रोटी एवं अन्य खाद्य सामग्री का निर्माण और भंडारण पाया गया। किचन में पर्याप्त साफ सफाई नहीं थी। बर्तन गंदे मिले तथा फ्रिज में भी खाद्य पदार्थ अस्वच्छ अवस्था में रखे हुए पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन वर्ष 2024 में ही समाप्त हो चुका था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी ने बताया कि मौके से तैयार लहसुन-प्याज ग्रेवी, मिर्ची पाउडर एवं आटा सहित कुल तीन नमूने जांच के लिए लिए गए। जनस्वास्थ्य को देखते हुए रेस्टोरेंट का संचालन तत्काल बंद कराकर परिसर को शटडाउन कर दिया गया।