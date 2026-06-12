10 सेकेंड रुकते तो बच जाते रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के भतीजे, दोबारा कार में बैठते वक्त आ गई मौत

rajnath Singh News (दुर्घटना की प्रतीकात्मक तस्वीर)
Rajnath Singh- रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के रिश्ते के भतीजे की इंदौर में मौत हो गई। उन्हें रोड पर एक वाहन ने टक्कर मार दी थी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के रिश्ते के भाई प्रदीप सिंह के बेटे प्रभात सिंह की हादसे में मौत हो गई। उनके शव को दिल्ली भेज दिया गया है। वहां से प्रदीप सिंह के पार्थिव शरीर को वाराणसी ले जाया जाएगा जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। खास बात यह है कि प्रदीप सिंह अचानक अपनी गाड़ी से उतर गए थे। वे दोबारा कार में बैठने ही जा रहे थे कि तेज रफ्तार से जा रही बस ने उन्हें टक्कर मार दी।
कार सवार युवक प्रदीप सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत
इंदौर-देवास रोड पर गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। शिप्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्विस रोड पर खड़ी एक कार को पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार युवक प्रदीप सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वे देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के रिश्तेदार थे। हादसे में उनके तीन दोस्त भी मामूली घायल हो गए।
सूचना मिलते ही सोनकच्छ विधायक राजेश सोनकर भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। एसडीओपी देवेंद्र सिंह धुर्वे ने बताया कि मृतक की शिनाख्त प्रभात उर्फ शुभम (29) पिता प्रदीप निवासी बलिया (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। वे अपने तीन दोस्तों के साथ कार में सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने शिप्रा थाना क्षेत्र में इंदौर-देवास रोड पर स्थित सर्विस रोड के किनारे कार रोकी थी। वे दोबारा बैठ रहे थे तभी पीछे से आ रही एक सफेद रंग की बस ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और प्रभात ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। राहगीरों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत कार से बाहर निकाला गया। वहीं, सोनकच्छ विधायक राजेश सोनकर भी घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक प्रभात के शव को पोस्टमार्टम (पीएम) के लिए इंदौर के अरविंदो अस्पताल भिजवाया। यहां से पोस्टमार्टम के बाद प्रदीप सिंह का शव दिल्ली भेज दिया गया है।
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