10 सेकेंड रुकते तो बच जाते रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के भतीजे, दोबारा कार में बैठते वक्त आ गई मौत

सूचना मिलते ही सोनकच्छ विधायक राजेश सोनकर भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। एसडीओपी देवेंद्र सिंह धुर्वे ने बताया कि मृतक की शिनाख्त प्रभात उर्फ शुभम (29) पिता प्रदीप निवासी बलिया (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। वे अपने तीन दोस्तों के साथ कार में सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने शिप्रा थाना क्षेत्र में इंदौर-देवास रोड पर स्थित सर्विस रोड के किनारे कार रोकी थी। वे दोबारा बैठ रहे थे तभी पीछे से आ रही एक सफेद रंग की बस ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और प्रभात ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।