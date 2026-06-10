इंदौर में बनेगा अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स हब, 600 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा

इधर इंदौर के समीप ही पीथमपुर में विश्व प्रसिद्ध उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा कंपनी हेलीयोन (Helion) इंडिया प्रालि की नई विनिर्माण इकाई का वर्चुअल भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया। कंपनी में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश देश में आएगा। इस निवेश के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री के यूनाईटेड किंगडम दौरे के दौरान प्राप्त हुआ था। पीथमपुर(Pithampur) में स्थापित होने जा रही इस अत्याधुनिक इकाई में लगभग 2,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। कंपनी को इस परियोजना के लिए लगभग 40 एकड़ भूमि आबंटित की गई है।