इंदौर में महिला बाल विकास विभाग के अफसर के ठिकानों पर छापे, आय से 241 प्रतिशत से ज्यादा संपत्ति मिली

लोकायुक्त की जांच के अनुसार कंडवाल ने वर्ष 1996 में शासकीय सेवा जॉइन की थी। करीब 30 साल की नौकरी में उन्हें वेतन से लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई। वहीं अब तक की जांच में उनके नाम और परिवार से जुड़ी करीब 9 करोड़ 76 लाख रुपए से अधिक की अचल संपत्तियां सामने आई हैं। यह उनकी ज्ञात आय से 241 प्रतिशत से अधिक बताई जा रही है। ये आंकलन खरीदी के समय की संपत्ति से लगाया गया है और मौजूदा बाजार मूल्य से देखा जाए तो कई गुना कीमत सामने आ रही है। सर्चिंग के दौरान बैंक ऑफ इंडिया की सांठा बाजार-सराफा शाखा में एक बैंक लॉकर होने की जानकारी भी मिली है। लोकायुक्त टीम लॉकर की जांच और उसमें रखी सामग्री का आंकलन करने की तैयारी कर रही है।