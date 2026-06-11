11 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

1 अगस्त 2026 से बदल जाएंगे ‘ई-वे बिल’ के नियम, इंदौर में व्यापारियों को बड़ी राहत

E-way Bill: तारीख बढ़ने से व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर्स और सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाताओं को व्यवस्थाएं अपडेट करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Jun 11, 2026

E-way Bill rules: कारोबारियों और उद्योगों के लिए राहत (Photo Source- freepik)

E-way Bill rules: कारोबारियों और उद्योगों के लिए राहत (Photo Source- freepik)

E-way Bill rules: जीएसटी से जुड़े कारोबारियों और उद्योगों के लिए राहतभरी खबर है। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने ई-वे बिल प्रणाली में प्रस्तावित दो बदलावों को लागू करने की तारीख बढ़ा दी है। अब ये नए नियम 15 जून के बजाय 1 अगस्त से लागू होंगे। इससे व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर्स और सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाताओं को व्यवस्थाएं अपडेट करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा।

दरअसल, जीएसटीएन ई-वे बिल प्रणाली में दो बड़े बदलाव करने जा रहा है। पहला, 'बिल-टू/शिप-टू' लेनदेन के मामलों में माल प्राप्त करने वाले (शिप-टू) पक्ष का जीएसटीएन दर्ज करना अनिवार्य होगा, यदि वह जीएसटी में पंजीकृत है। दूसरा, माल की डिलीवरी पूरी होने के बाद सप्लायर, खरीदार या ट्रांसपोर्टर को ई-वे बिल को स्वेच्छा से बंद करने की सुविधा मिलेगी।

तारीख बढ़ने पर ये होंगे फायदे

  • व्यापारियों को रिकॉर्ड और सॉफ्टवेयर अपडेट करने का अतिरिक्त समय मिलेगा।-ट्रांसपोर्टर्स और उद्योगों को नई प्रक्रिया अपनाने में आसानी होगी।
  • जीएसपी और ईआरपी सेवा प्रदाता तकनीकी बदलावों को तरीके से लागू कर सकेंगे।
  • नए नियम से ई-वे बिल सिस्टम पारदर्शी और ट्रैकिंग व्यवस्था और मजबूत होगी।

व्यापारियों ने विभाग के समक्ष रखी थीं चुनौतियां

व्यापारिक संगठनों और उद्योग जगत ने इन बदलावों को लेकर व्यावहारिक और तकनीकी चुनौतियां सामने रखी थीं। उनका कहना था कि नए नियमों के अनुरूप सॉफ्टवेयर, एपीआइ और ईआरपी सिस्टम में बदलाव करने, परीक्षण करने और आवश्यक डेटा अपडेट करने के लिए अधिक समय की जरूरत है। व्यापारिक संगठनों के सुझावों पर जीएसटीएन ने दोनों प्रावधानों की लागू होने की तारीख बढ़ाकर 1 अगस्त 2026 कर दी है।

क्या होता है ई-वे बिल (E-Way Bill)

ई-वे बिल (E-Way Bill) एक इलेक्ट्रॉनिक (डिजिटल) डॉक्यूमेंट होता है। ये जीएसटी (GST) के तहत माल (सामान) को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अनिवार्य होता है। जब आप किसी भी उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो रास्ते में कर (Tax) चोरी रोकने के लिए सरकार ई-वे बिल के माध्यम से उस पर नज़र रखती है।

अगर माल को 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक ले जाया जाता है, तब इसे जनरेट करना होता है। ई-वे बिल में कई प्रकार की जानकारी भी होती है। इसमें माल भेजने वाले , माल मंगाने वाले का जीएसटी नंबर, चालान/बिल की संख्या, तारीख और माल की कीमत आदि की जानकारी होती है। साथ ही इसमें ट्रांसपोर्टर की आईडी, वाहन का नंबर और परिवहन का माध्यम (सड़क, रेल, वायु या जल) दर्ज होता है।

‘एडजस्टमेंट डिसऑर्डर’ था टि्वशा को…’, पति समर्थ ने बताया, CBI ने दर्ज किए बयान

ये भी पढ़ें
Twisha Sharma Death Case:

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Jun 2026 01:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 1 अगस्त 2026 से बदल जाएंगे ‘ई-वे बिल’ के नियम, इंदौर में व्यापारियों को बड़ी राहत

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सोनम रघुवंशी फिर से जाएगी जेल, पुलिस की गलती से मिली जमानत ! फैसला सुरक्षित

Raja Raghuvanshi murder case: सोनम की जमानत निरस्त को लेकर सुनवाई पूरी (Photo Source - Patrika)
इंदौर

Logistics Hub: इंदौर में बनेगा अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स हब, 600 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा

cm mohan yadav
इंदौर

Lokayukta Raid: इंदौर में महिला बाल विकास विभाग के अफसर के ठिकानों पर छापे, आय से 241 प्रतिशत से ज्यादा संपत्ति मिली

indore
इंदौर

‘…तय करने से पहले एक बार पूछ तो लेते’, भाजयुमो की बैठक में भड़के नगर महामंत्री

BJYM State President Shyam Tailor
इंदौर

एमपी में ’20 सालों’ से एक ही विभाग में जमे अफसर-कर्मचारी, अब होगी कार्रवाई !

MP Transfer Policy: जमे हुए अफसरों-कर्मचारियों पर उठे सवाल (Photo Source - Patrika)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.