1 अगस्त 2026 से बदल जाएंगे ‘ई-वे बिल’ के नियम, इंदौर में व्यापारियों को बड़ी राहत

अगर माल को 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक ले जाया जाता है, तब इसे जनरेट करना होता है। ई-वे बिल में कई प्रकार की जानकारी भी होती है। इसमें माल भेजने वाले , माल मंगाने वाले का जीएसटी नंबर, चालान/बिल की संख्या, तारीख और माल की कीमत आदि की जानकारी होती है। साथ ही इसमें ट्रांसपोर्टर की आईडी, वाहन का नंबर और परिवहन का माध्यम (सड़क, रेल, वायु या जल) दर्ज होता है।