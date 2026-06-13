नीमच में जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से 10 लाख लोग बड़ी सुविधा से महरूम

नयागांव बॉर्डर तक था विस्तार, मंदसौर पर सिमटा

बाहेती ने बताया कि शुरुआत में यह महत्वाकांक्षी सडक़ परियोजना भोपाल से नयागांव बॉर्डर (जिला नीमच) तक प्रस्तावित थी। इससे नीमच जिले को सीधे प्रदेश की राजधानी भोपाल से आधुनिक फोरलेन कनेक्टिविटी मिलने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन अब इसे घटाकर केवल मंदसौर तक सीमित कर दिया गया है। कांग्रेस ने इस अनदेखी के लिए क्षेत्र के भाजपा जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथों लिया। बाहेती ने आरोप लगाया कि सांसद सुधीर गुप्ता और सांसद बंशीलाल गुर्जर का झुकाव लगातार मंदसौर की तरफ बना हुआ है। इससे नीमच के हितों की अनदेखी हो रही है। नीमच विधायक दिलीपसिंह परिहार, जावद विधायक ओमप्रकाश सकलेचा और मनासा विधायक माधव मारू को इस पूरी परियोजना की जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद किसी ने भी सरकार के सामने नीमच को जोडऩे की ठोस मांग नहीं रखी। करीब 10 लाख की आबादी वाला नीमच जिला एक बड़े विकास के अवसर से सिर्फ इसलिए वंचित हो गया क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधियों ने कोई प्रभावी पहल नहीं की। यह केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि नीमच के भविष्य के साथ सीधे तौर पर अन्याय है।