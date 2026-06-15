नीमच जिले में बदमाशों की धरपकड़ करने रात में सडक़ पर उतरी पुलिस टीम

140 बदमाश व दो जिला बदर अपराधियों की जांच

फरार अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में कुल 120 वारंट तामील कराए गए। इनमें 38 स्थायी वारंट और 82 गिरफ्तारी वारंट शामिल हैं। तामील किए गए वारंटों में मादक पदार्थ तस्करी से संबंधित एक, शरीर संबंधी अपराधों के 56 तथा चोरी एवं संपत्ति संबंधी अपराधों के 27 वारंट प्रमुख रूप से शामिल रहे। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने 140 सक्रिय निगरानी बदमाशों और दो जिला बदर अपराधियों की भी जांच की। उनके निवास, गतिविधियों एवं आजीविका के संबंध में जानकारी एकत्रित कर रिकॉर्ड अपडेट किया गया। वहीं जिले के 83 होटल, लॉज एवं ढाबों की औचक जांच कर संचालकों को संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए गए। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत 17 प्रकरण दर्ज कर 75 लीटर अवैध देशी एवं कच्ची शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 9 हजार 200 रुपए बताई गई है। इसके अलावा सट्टा एक्ट के तहत तीन प्रकरण दर्ज कर 5 हजार 320 रुपए नकद बरामद किए गए।