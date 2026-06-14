नीमच से एक फोन कॉल पर दूसरे राज्यों में उपलब्ध करा देते हैं रक्त

थैलेसीमिया बच्चों के लिए जीवनरेखा है रक्तदाता

खीची का कहना है कि रक्तदान शिविर केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि थैलेसीमिया से पीडि़त बच्चों के लिए जीवनरेखा हैं। ऐसे बच्चों को हर 15 से 20 दिन में रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। यदि नियमित रक्तदाता आगे नहीं आएं तो इन बच्चों का जीवन संकट में पड़ सकता है। रक्तदान शिविरों से प्राप्त रक्त ही उनकी सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति वर्ष में कई बार सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है, लेकिन आज भी समाज में अनेक भ्रांतियां व्याप्त हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है। चिकित्सकों का कहना है कि संतुलित आहार और पर्याप्त पानी के साथ रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है। शरीर कुछ ही समय में रक्त की कमी की भरपाई कर देता है।