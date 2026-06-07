जबलपुर में भाजपा नेत्री की गोली लगने से मौत, घर के बाहर शोर की आवाजें सुनकर बंदूक लेकर निकली थीं

वहीं, जानकारी सामने आई है कि, देर रात करीब 01 बजे उनके घर के बाहर कुछ हंगामा हो रहा था। घर के पुरूष शोर सुन दरवाजे की तरफ भागे। इसी दौरान संगीता भी अपनी लायसेंसी बंदूक लेकर बाहर निकलीं। घर की गैलरी में अचानक गोली चलने की सुनाई दी, जिसके बाद परिवार के सदस्य जैसे ही वहां पहुंचे तो संगीता घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी थीं। पेट से काफी खून बह रहा था। परिजन तत्काल उसे लेकर एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने गोली लगे की पुष्टि करते हुए इलाज शुरु किया। लेकिन, इलाज के दौरान कुछ देर बाद ही संगीता ने दम तोड़ दिया।